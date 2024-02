(Foligno, 01 Feb 24) Il 2 Febbraio celebra la firma avvenuta nel 1971 della Convenzione Internazionale di Rasmsar sulle zone umide di importanza internazionale.

La convenzione è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questi particolari ecosistemi la cui integrità è minacciata dalle attività umane.

In Italia le zone umide di importanza internazionale sono 57, ulteriori 9 siti individuati sono in attesa di designazione.

Il tema scelto per la Giornata 2024 è "Zone umide e benessere umano".



Sabato 3 Febbraio h 9:30 presso l'aula didattica del Parco di Colfiorito, si svolgerà un Convegno partecipato da esperti e ricercatori che evidenzieranno le azioni concrete per la conservazione della biodiversità della Palude di Colfiorito.

Seguirà l'inaugurazione della Mostra "L'importanza incommensurabile della biodiversità" con gli scatti di Massimo Greco ed Alfiero Pepponi.

La Mostra è realizzata in collaborazione con il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.