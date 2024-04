IX edizione

Domenica 21 Aprile 2024

Il 21 aprile al Parco di Colfiorito si svolgerà la prima giornata della IX edizione della Festa dei Boschi; iniziativa patrocinata dalla Regione dell'Umbria in collaborazione col FAI - Bosco di S. Francesco.

Il programma, che trovate in maniera dettagliata nella locandina, offre attività per grandi e piccini, sia al mattino che al pomeriggio. Un'occasione per avvicinarsi alla natura.