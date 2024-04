(Este, 19 Apr 24) Si avvisa che con decreto del presidente n. 6/2024 si è aggiornata l'area di interdizione, a partire dal 20 Aprile e fino al 15 Giugno 2024, di parte delle pareti rocciose di Rocca Pendice per tutelare la nidificazione del Falco pellegrino. In particolare è fatto divieto di arrampicare e calarsi dall'alto nell'area della Parete Est-Pilastro Sud di Rocca Pendice indicata in giallo nella foto dell'avviso sottostante; sono esclusi dal divieto i primi attacchi e la via Carugati.