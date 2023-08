Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 28 Ago 23) Notizia aggiornata al 28.08.2023

Si informano i gentili visitatori, escursionisti e utenti del Parco che, come ogni anno in particolar modo nella stagione estiva e con ogni probabilità anche durante l'autunno viste le temperature sopra media, viene spesso segnalata la presenza di nidi di imenotteri, in particolare vespe e calabroni, in prossimità dei sentieri e delle aree di sosta.

In particolare, recentemente viene segnalata la presenza di un nido di calabroni di notevoli dimensioni nelle vicinanze del parcheggio di Villa Beatrice d'Este, sul Monte Gemola.

Sono tutte situazioni che necessitano di particolare attenzione da parte degli escursionisti in transito in quanto si tratta di insetti che possono manifestare comportamenti aggressivi se sentono minacciato il nido.

Si prega si segnalare eventuali casi di particolare rilievo in cui sia evidente l'impossibilità al transito lungo i sentieri e la sosta in sicurezza nelle aree predisposte.