(Este, 24 Ago 23) Nell'ambito del percorso di candidatura a Riserva della Biosfera secondo il programma "Man and the Biosphere" (MAB) di UNESCO del territorio ecologicamente connesso ai Colli Euganei, lunedì 28 agosto, presso la sede del Parco Regionale dei Colli Euganei, è prevista la cerimonia di sottoscrizione del Dossier di candidatura.

Il percorso di candidatura, iniziato molti anni fa, a fine 2021 formalmente avviato e lanciato pubblicamente con il Convegno di Avvio tenutosi sabato 8 ottobre 2022, vede nella giornata di lunedì 28 agosto, l'organizzazione di un evento molto importante e simbolico: la Cerimonia di sottoscrizione del Dossier di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il Programma MAB UNESCO.

Nei mesi estivi appena trascorsi, infatti, il Dossier ed i suoi allegati sono stati presentati nei Consigli Comunali dei 15 Comuni coinvolti nella candidatura, che hanno discusso e deliberato il loro pieno consenso alla formalizzazione dell'adesione definitiva di partecipazione dei rispettivi territori a questo importante progetto strategico.

Lunedì 28 agosto, i 15 Sindaci ed i rappresentanti degli enti sovracomunali afferenti ai Colli Euganei firmeranno il Dossier di candidatura.

Successivamente alla sottoscrizione, il documento verrà consegnato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che, attraverso il Comitato MAB Nazionale, sarà trasmesso all'UNESCO. In attesa dell'esito della valutazione della Commissione MAB ICC, che sarà comunicato nel 2024, il lavoro non si ferma qui!

Saranno diverse le attività di animazione territoriale che animeranno il percorso nei prossimi mesi.

"Le Riserve di Biosfera sono luoghi di sperimentazione, di ricerca, di studio per ritrovare ad un modello di crescita in cui l'uomo vive in equilibrio con il proprio ambiente. Per i Colli Euganei entrare a far parte di questa rete vorrà dire poter aprirsi a nuove opportunità di confronto e avviare l'apertura a nuove ricche relazioni culturali sociali e economiche con altri territori afferenti alla rete internazionale MAB che stanno affrontando le stesse sfide della sostenibilità"

Antonio Scarabello

Presidente Vicario del Parco Regionale dei Colli Euganei

Per maggiori informazioni sul percorso MAB UNESCO consultare la sezione dedicata sul sito del Parco.

Indirizzo mail dedicato: biosferacollieuganei@gmail.com