Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 17 Mag 24) Si informano i gentili visitatori del Parco e gli utenti del Centro Visite "Casa Marina" che, a seguito delle abbondanti precipitazioni che hanno imperversato nel corso della settimana, si sono verificati indebolimenti importanti sul sottosuolo di parte di via Roccolo, nel territorio comunale di Galzignano Terme, tali da far causare un crollo sostanziale del terreno e di parte della sede stradale.

Con Ordinanza dell'Ufficio Polizia Locale di Galzignano Terme n. 18 del 17.05.2024, è stato pertanto necessario chiudere il transito nell'area in questione a tutte le categorie di utenti (veicoli e pedoni) al fine di evitare possibili pericoli per le persone e la circolazione stradale.

La chiusura avrà durata ed efficacia fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza o all'emanazione di ulteriore atto del Comune di Galzignano Terme con modifica delle prescrizioni attualmente riportate nell'Ordinanza della Polizia Locale di cui sopra.

La strada di accesso (Via Roccolo) al Centro Visite del Parco "Casa Marina" dal Passo Roverello è pertanto interdetta al passaggio. Per raggiungere Casa Marina è quindi necessario procedere da Torreglia tramite il Passo del Roccolo oppure in alternativa da Cinto Euganeo - Faedo tramite le vie Pedevenda e Sottovenda; date le caratteristiche di queste due ultime vie di accesso, non è comunque possibile arrivare sul posto tramite pullman.