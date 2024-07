Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 03 Lug 24)

Dall'01 al 05 luglio si svolgeranno ad Agadir (Marocco) i lavori della 36^ Sessione dell'International Coordinating Council of the Man and the Biosphere (MAB) Programme, nell'ambito della quale è prevista la proclamazione delle nuove Riserve della Biosfera MAB UNESCO, tra cui la candidata Riserva dei "Colli Euganei".

La cerimonia di proclamazione, in programma il giorno 05 Luglio, a partire indicativamente dalle ore 15:00, può essere seguita in diretta streaming dal seguente link:

https://www.unesco.org/en/articles/36th-session-international-coordinating-council-man-and-biosphere-programme