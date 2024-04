Domenica 7 Aprile 2024 ore 09:00

Passeggiata medio facile in compagnia del Gruppo Escursionisti di Battaglia Terme, con partenza da Piazza degli Alpini di Rovolon.

Vi ricordiamo che la prenotazione tramite mail a prenotazioni@escursionistibattaglia.it si rende, come sempre, necessaria per tutti. I soci precisano di essere tali e i "NON SOCI" aggiungono il loro codice fiscale per poter procedere con la loro assicurazione.

In allegato la locandina.

programma completo delle Domeniche al Parco 2024.