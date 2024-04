Parco Regionale dei Colli Euganei

Mercoledì 1 Maggio 2024

Viaggiare Curiosi, agenzia specializzata nel turismo sostenibile e responsabile e storico partner nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco, con Guide certificate CETS, propone una serie di date per tour in bicicletta organizzati lungo l'anello ciclabile dei Colli Euganei, itinerario circolare lungo le vie fluviali che abbracciano i Colli Euganei, quasi sempre in piano.

Le date proposte sono: lunedì 1 aprile (Pasquetta, già effettuata), mercoledì 1 maggio, domenica 2 giugno, domenica 30 giugno, domenica 14 luglio, domenica 1 settembre, domenica 27 ottobre.

Tutte le informazioni dettagliate riguardanti modalità di partecipazione e costi nella pagina dedicata di Viaggiare Curiosi.