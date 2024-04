Parco Regionale dei Colli Euganei

Domenica 21 Aprile 2024 ore 09:00

Passeggiata in compagnia del Gruppo Escursionisti di Battaglia Terme di media difficoltà, su percorso prevalentemente sterrato con qualche passaggio su strade asfaltate.

In allegato la locandina relativa a questa escursione che porterà ad Arquà Petrarca partendo da Valle San Giorgio. Il percorso risulterà un poco più impegnativo della media a causa della lunghezza (circa 10 km) e per il dislivello (420 mt totali).

Vi ricordiamo che la prenotazione tramite mail a prenotazioni@escursionistibattaglia.it si rende, come sempre, necessaria per tutti. Ai soci si chiede di precisare di essere tali e ai "NON SOCI" di aggiungere il loro codice fiscale per poter procedere con la loro assicurazione.