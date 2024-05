Turismo sostenibile nel parchi Naturali - Corso di formazione docenti scuola primaria e secondaria

Sabato 11 Maggio 2024 dalle 10:00 alle 16:00

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Iniziativa gratuita nell'ambito del progetto INFEAS "Turismo sostenibile" - Attività 2023-2024.

Ultima delle cinque giornate dedicate alla conoscenza delle Aree Protette della Provincia di Bologna.

Alla conclusione del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le giornate sono indipendenti ed è possibile partecipare anche ad una sola.

ISCRIZIONE ENTRO 6 MAGGIO: https://forms.gle/N75vN2gjKWG7rrweA

Informazioni Monia Cesari: 3204607940 oppure infea@enteparchi.bo.it

Ritrovo ore 10 presso parcheggio Cavone: SP del Cavone, 17 - Lizzano in Belvedere (BO)

Rientro previsto per le 16

L'escursione si svolgerà in uno dei luoghi più panoramici dell'Appennino Bolognese con un percorso ad anello che partirà dalle Polle del Corno alle Scale per salire lungo la Val di Gorgo attraversando boschi di faggi e abeti fino alle praterie d'alta quota per raggiungere il Lago Scaffaiolo dove consumeremo il pranzo al sacco. Presso il lago sarà possibile visitare il Rifugio Duca degli Abruzzi e ristorarsi usufruendo anche dei servizi. prima di scendere a valle saliremo sul crinale di confine tosco - emiliano con una vista sulla Toscana e sulle Alpi Apuane. Il percorso si chiuderà rientrando lungo una strada forestale per raggiungere il punto di partenza. L'escursione offre la possibilità di osservare e riflettere sui diversi ambienti di montagna nell'Alto Appennino al confine tra Emilia e Toscana, le abetine e le faggete d'alta quota, le praterie e le mirtillaie, le valli glaciali e di scoprire gli animali che abitano questo territorio selvaggio.

NOTE: occorrono scarpe da trekking ed abbigliamento comodo per l'attività all'aperto, k-way e vestiti impermeabili in caso di tempo incerto, acqua e pranzo al sacco.