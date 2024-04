Sabato 27 Aprile 2024 dalle 14:00 alle 17:00

Semplice escursione nei dintorni del Rifugio Segavecchia, alla ricerca delle piccole e grandi meraviglie del bosco, per giocare con colori e forme della natura.

Escursione bambini dai 4 anni





Ritrovo: ore 14:00 presso il Rifugio Segavecchia - Loc. Segavecchia, Lizzano In Belvedere (BO)

Termine: previsto per le ore 17:00 nello stesso punto

Note: indossare scarponcini da trekking, vestiti comodi, MERENDA e 1L d'acqua a testa.

Costo 5 € per i minorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente:

333 2660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it