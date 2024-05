Domenica 2 Giugno 2024 dalle 09:45 alle 16:30

L'antico borgo cinquecentesco in pietra di Tresana, abbarbicato sulla boscosa e verde sponda destra del torrente Baricello, sarà la cornice che ci accoglierà per questa giornata dal tipico afrore primaverile: ci concederemo infatti la profumata possibilità di visitare e passeggiare nel castagneto secolare contiguo al paesino, nel momento della sua (ennesima) fioritura annuale. Trascorreremo così qualche momento immersi negli effluvi odorosi degli amenti, ossia quelle delicate infiorescenze maschili dalle note olfattive così caratteristiche, proprio come i montanari di una volta (e di oggi), a cui ci sentiremo particolarmente vicini nel condividere e rendere onore all'importanza storica, atavica ed affettiva del castagno, il cosiddetto "albero del pane"..

Attività adatta ad adulti

Ritrovo: ore 9:45 presso il parcheggio sito lungo l'unica strada di accesso in ingresso a Monteacuto della Alpi (Lizzano in Belvedere, Bologna).

Termine previsto per le ore 16:30 presso lo stesso luogo.

previsto per le ore 16:30 presso lo stesso luogo. Difficoltà: T - Lunghezza: 7 km - Dislivello: 340 m - Cammino effettivo: 4 ore

T - 7 km - 340 m - 4 ore Note: percorso in gran parte ad anello, portare acqua o tisana fresca/calda a seconda delle esigenze personali, pranzo al sacco, macchina fotografica, telo per stendersi per terra, eventuali bastoncini telescopici, binocolo.

Costo: 10 €

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata entro dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it