Domenica 2 Giugno 2024 dalle 10:00 alle 13:00

I funghi non sono né piante né animali, formano un regno tutto loro fatto di forme bizzarre, incredibili colori e strani odori. Una passeggiata per piccoli e grandi esploratori ci condurrà fra i boschi del Parco del Corno alle Scale, dove, guidati da ciascuno dei nostri sensi, andremo alla scoperta in totale sicurezza di un mondo meraviglioso e nascosto sotto i nostri piedi che, solo ogni tanto fra un passo e l'altro, mostra i suoi frutti.

Escursione per bambini dai 4 anni

Ritrovo ore 10:00 presso il Centro visite del Parco a Pian d'Ivo.

Termine previsto per le ore 13:00 al punto di partenza.

Note: 1 l di acqua, merenda, scarponcini da trekking, abbigliamento comodo e sporcabile adatto alla stagione, giacca antipioggia, lente di ingrandimento, guanti di plastica, gel igienizzante, coltellino (per i genitori).

Costo: 5 € per i minorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata entro dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it