Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

Un fine settimana all'insegna della riscoperta dell'ossidiana e dello straordinario patrimonio geominerario, paleontologico e naturalistico del Monte Arci, quello appena trascorso nei territori di Masullas e Pau.

L'iniziativa "Open Your Mine" del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in collaborazione con i Comuni di Masullas e Pau, il Museo dell'Ossidiana, il CEAS Pau Parco dell'Ossidiana, il GeoMuseo MonteArci, il Museo Aquilegia, la società cooperativa il Chiostro e l'associazione culturale Menabò, sabato 16 e domenica 17 settembre è stata seguita da un folto pubblico, che non ha voluto mancare all'appuntamento sfidando il gran caldo.

Grazie a visite guidate, seguite da esperti e professionisti di settore, i partecipanti hanno potuto scoprire le suggestioni offerte da uno dei più importanti siti mediterranei dove è possibile osservare l'ossidiana ed approfondirne le tecniche di utilizzo, a cielo aperto ed all'interno di spazi museali dedicati.

