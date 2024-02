(Iglesias, 15 Feb 24) Nell'ambito delle finalità previste all'Art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 16 ottobre 2001 di Istituzione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna (come modificato dal Decreto 8 settembre 2016), e con l'obiettivo di perseguire "…un processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo geo-minerario, ecologico e culturale…", il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna intende istituire l' "Elenco delle Guide del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna".

A tal fine e ritenendo di assoluta importanza la competenza delle guide in ambito geologico e minerario, come anche la loro capacità di trasmettere la storia e i valori della cultura mineraria che il Parco stesso rappresenta, l'Ente organizza il "Corso di formazione per la costituzione dell' "Elenco delle Guide del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna"

Scadenza 29/02/2024