Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

(Iglesias, 13 Set 24) Per il terzo anno consecutivo fa tappa nell'area del Monte Arci l'iniziativa Open Your Mine, ideata, promossa e coordinata dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in collaborazione con amministrazioni locali, associazioni e gestori dei siti e delle strutture a valenza geomineraria, antropologica, naturalistica e ambientale, volta alla promozione dei territori del Parco in chiave innovativa e sostenibile.

L'ossidiana, estratta nella preistoria da uno dei giacimenti più importanti del Mediterraneo, quello del Monte Arci, sarà il tema dei due giorni di evento. Il vetro vulcanico nero fu materia prima base per la costruzione degli utensili da taglio fino all'arrivo dei metalli, e manufatti prodotti con l'ossidiana del Monte Arci sono stati ritrovati in diversi paesi europei. Open Your Mine, attraverso visite museali speciali anche in sardo e nella lingua dei segni, ed escursioni con accompagnamento di guide ambientali escursionistiche, geologi e archeologi ne racconterà la storia e consentirà di toccarla con mano.

L'evento prevede iniziative gratuite, ma con numero limitato di partecipanti e prenotazioni obbligatorie.

