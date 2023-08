E ancora tante occasioni per riconnettersi con la natura e scoprire gli angoli più suggestivi del Parco fluviale

(Cuneo, 17 Ago 23)

Una straordinaria giornata di suoni, creatività e connessione con la natura aspetta adulti e bambini domenica 27 agosto a Cuneo presso il percorso multisensoriale f'Orma, in piazzale W. Cavallera 13. Danilo Raimondo, protagonista dell'evento "Un Artigiano del Suono sulla Via del Gigante d'Acqua", condurrà il pubblico in un viaggio sensoriale intimo e affascinante attraverso l'arte musicale e la relazione profonda tra l'uomo e l'ambiente circostante.

Danilo Raimondo è l'artefice di questa innovativa proposta che fonde arte e ricerca. Attraverso la sua passione per la musica, l'antropologia, la botanica e l'etnomusicologia, Danilo ha costruito un universo di suoni e storie originali. In collaborazione con Cristina Bolla, ha creato installazioni, mostre e laboratori che offrono una prospettiva inedita su suoni provenienti da tutto il mondo, consentendo al pubblico di scoprire il potere dell'arte nel catturare l'anima del mondo naturale.

Il Parco fluviale Gesso e Stura propone due esperienze legate a questo percorso.

Alle ore 15.30, sarà possibile partecipare al laboratorio guidato di esplorazione dei suoni della natura e di scoperta degli strumenti interamente realizzati a mano, vere e proprie meraviglie sonore naturali, godendo del piacere della camminata a piedi nudi attraverso i percorsi dello spazio multisensoriale f'Orma e scoprendo legami sorprendenti tra il corpo umano e la natura.

Alle ore 17.30, la Cucurbita Sapiens Orchestra offrirà un concerto acustico originale e divertente. Guidati da Danilo Raimondo, i musicisti utilizzano infatti strumenti insoliti, tra i quali anche zucche e gusci di lumaca, per creare melodie uniche e sorprendenti dimostrando come lo strumento nasca dalla relazione feconda tra l'uomo e l'ambiente.

"Un Artigiano del Suono sulla Via del Gigante d'Acqua" è un appuntamento completamente gratuito sostenuto dal progetto "Sens'Action. Naturalmente, percorsi sensoriali e cooperazione" realizzato con il contributo del FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – nell'ambito del programma Interreg ALCOTRA 2021-2027, ideato con l'Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali (capofila), Arnica progettazione Ambientale e La Ferme de Chosal.

Agli amanti del trekking il Parco dedica due incontri speciali con la Natura lontano dalla città.

Venerdì 25 agosto, alle ore 21, a Monserrato nel comune di Borgo San Dalmazzo, "Sulle ali della notte", un'avventurosa passeggiata notturna, adatta a tutta la famiglia, esplorerà il mondo affascinante dei pipistrelli e degli animali selvatici e si concluderà con l'emozionante rilascio di un animale curato dal Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo.

Nel pomeriggio di domenica 27 agosto, nel cuore del Bosco dell'Impero a Vignolo, un gradevole percorso di circa 8 km rivelerà sentieri storici, borgate nascoste e curiosità geologiche, culminando con un tramonto dal panoramico Santuario della Madonna degli Alpini.

Chiude il calendario, giovedì 31 agosto, alle ore 21, presso il Salone Municipale di Castelletto Stura, la serata informativa intitolata "La Natura alle Porte: Parliamo di Lupo e Altri Animali Selvatici" dedicata a tutti coloro che desiderano approfondire il tema della coesistenza tra l'uomo e le specie selvatiche. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Ente Aree Protette Alpi Marittime, capofila del progetto LIFE Wolfalps EU, sarà condotto da Mauro Fissore, responsabile della vigilanza APAM, e Marianna Giraudo, consulente del Parco fluviale, che risponderanno alle domande del pubblico allo scopo di comprendere come la coesistenza sia possibile, se supportata dalla conoscenza, dal sostegno delle istituzioni e dal corretto e consapevole atteggiamento dei singoli.

Tutte le informazioni sugli eventi in programma sono disponibili sul sito del Parco fluviale Gesso e Stura all'indirizzo www.parcofluvialegessostura.it attraverso il quale è possibile anche prenotare.

Ricordiamo inoltre che l'Infopoint, disponibile per informazioni, prenotazioni e servizio di noleggio bici, è aperto tutti i giorni fino al 31 agosto con il seguente orario:

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18

sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18

Il numero di telefono 0171.444.501 è attivo negli orari sopraindicati.