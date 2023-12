Evento itinerante per famiglie con bimbi

Sabato 16 Dicembre 2023

Natale al Parco 2023 ripropone anche quest'anno un format diffuso che, oltre alla tradizionale tappa cuneese sabato 16 dicembre, propone un appuntamento anche sul territorio di Cervasca venerdì 22 dicembre.

La festa più attesa dell'anno vedrà protagonisti un cantastorie molto speciale e il suo aiutante Joki, il folletto di Babbo Natale affezionato al Parco fluviale, che accoglieranno i bambini con un magico racconto e un grande librone. Voci e immagini trasporteranno grandi e piccini nella tradizione islandese degli Yule Lads, creature, benevolmente dispettose, del folklore islandese. Simili a folletti e vestiti con abiti da contadini, ciascuno di loro ha un nomignolo e delle caratteristiche uniche. Ci sono ad esempio quelli più golosi come i "lecca-cucchiai", i "leccapentole" e gli "spazzola-ciotole" e quelli che amano gli scherzi come gli "sbatti le porte" o i "ladri di salsicce".

Alla narrazione si alternerà la magia dell'azione che coinvolgerà come veri protagonisti i piccoli

partecipanti e le loro famiglie. Giochi, musica, natura e golosità sono quindi gli ingredienti dell'attesissimo appuntamento natalizio del Parco fluviale che vedrà la collaborazione della Cooperativa Itur e della Compagnia Il Melarancio.

Entrambi gli appuntamenti sia a Cuneo che a Cervasca saranno organizzati in tre turni, alle ore 16.45, 17.45, 18.45 e termineranno con tisana calda e biscotti per tutti come da tradizione.

Per poter partecipare all'evento è necessario acquistare i biglietti, a partire dal 6 dicembre, fino a esaurimento dei posti, online sul sito www.parcofluvialegessostura.it oppure presso l'Infopoint del Parco, in piazzale Walther Cavallera 13, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30.

Il costo è di 5 Euro a partecipante. Si consiglia di vestire indumenti caldi e scarponcini impermeabili e di portare una torcia e una tazza per la merenda.

Aspettando il Natale al Parco, sabato 2 dicembre alle ore 15, alla Casa del Fiume, sarà possibile partecipare all'incontro - laboratorio per adulti I DONI DELL'ALVEARE per approfondire gli impieghi della cera d'api e realizzare un'originale candela e un balsamo labbra 100% natura. Il costo della partecipazione è di 8 Euro.

Per ulteriori info consultare il sito www.parcofluvialegessostura.it, scrivere a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it o telefonare allo 0171.444501.