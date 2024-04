Pic-nic a piedi nudi e visite giocate gratuite a f'Orma

Domenica 7 Aprile 2024

Cuneo, percorso multisensoriale f'Orma, piazzale W. Cavallera 13. ore 10.00-16.30

Domenica 7 aprile riaprirà al pubblico il percorso multisensoriale f'Orma con un evento fuori dal comune: una festa a piedi nudi e a zero rifiuti per godere tutti i benefici del percorso multisensoriale, mangiare sull'erba e per i più piccoli conoscere Gorg, il gigante d'acqua che vive al Parco.

A partire dalle ore 10 fino alle 16, f'Orma sarà aperto per accogliere tutti coloro che vogliono sperimentare un momento di libertà e benessere in connessione con la natura. Alle 10,30 e alle 14 sono previste due visite giocate per famiglie completamente gratuite e chi lo desidera potrà consumare il suo pic nic all'interno dello spazio.

L'evento è il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno durante i prossimi mesi sostenuti dal progetto "Sens'Action. Naturalmente, percorsi sensoriali e cooperazione" realizzato con il contributo del FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – nell'ambito del programma Interreg ALCOTRA 2021-2027.



Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite o scrivendo a: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it - per informazioni, tel. 0171.444501.