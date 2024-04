Sabato 20 Aprile 2024

Trekking adatto a tutti. Una laguna salmastra con clima caldo e umido. Alberi simili a conifere ma con radici come le mangrovie. Un mondo di ghiaccio che sta per arrivare e un mare che sta per sparire. Un'intera foresta che resta seppellita sotto 50 metri di terra e pietre. Non siamo in un romanzo di Verne, ma sulle rive di Stura dove l'instancabile azione dell'acqua fa riemergere e sparire di nuovo i resti della più antica foresta fossile italiana.