Scuole 2023-26

(Cadorago, 18 Set 23) Sono otto i temi ambientali del nuovo catalogo "La Valle del Lura tra città e natura" proposto alle scuole, per i prossimi tre anni, dal Parco del Lura e dal Parco Sorgenti del Torrente Lura, in collaborazione con Koinè cooperativa sociale onlus. Si va dai cambiamenti climatici, allo studio dei servizi ecosistemici, al suolo, alla mobilità sostenibile, passando per agricoltura, paesaggio, biodiversità e allo studio del torrente per i più piccoli.

In continuità con il lavoro svolto nel triennio 2020-23, che ha visto il Parco del Lura ed il Parco Sorgenti del Torrente Lura "uniti" nelle proposte del Servizio di educazione ambientale, con oltre 3000 ore di attività per le scuole e 9500 studenti coinvolti, il nuovo progetto vuole sviluppare la conoscenza e l'affezione degli abitanti della Valle nei confronti dell'elemento portatore dell'identità della Valle stessa, il Torrente Lura.

Agli studenti della scuola dell'infanzia e primo ciclo della primaria, del secondo ciclo della scuola primaria e scuola secondaria di I grado vengono proposti strumenti formativi specifici per ogni età, presentati agli insegnanti in incontri di co-progettazione.

Al termine del percorso, strutturato tra momenti in aula e uscite nel territorio, le classi produrranno un elaborato finale sotto forma di breve video con il quale raccontare le caratteristiche della Valle e promuovere l'esperienza di benessere vissuta, invitando altre persone a fare lo stesso. Alle scuole secondarie di II grado è invece proposto un percorso che porterà alla realizzazione di opere di "street art" dedicate al Torrente. In accordo coi docenti, sarà possibile attivare Percorsi per Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).

Per le scuole dei Comuni Consorziati i percorsi sono gratuiti fino all'esaurimento del monte ore disponibile. Il catalogo e la scheda di iscrizione sono pubblicati sulla pagina

EDUCAZIONE AMBIENTALE