Video

(Cadorago, 03 Mag 24) Come anticipato in occasione della Giornata Mondiale del Suolo del 5 dicembre 2023, riportiamo la notizia dal sito dell'ENEA:

ENEA sta coordinando il monitoraggio ambientale delle due vasche di laminazione delle acque del torrente Lura, che durante le piene garantiscono la sicurezza idraulica di un'ampia superficie all'interno e nelle aree circostanti dell'omonimo parco in Lombardia, valorizzando al contempo la porzione del Parco compresa tra i comuni di Lomazzo e Bregnano (Como).

ENEA sta coordinando il monitoraggio ambientale delle due vasche di laminazione delle acque del torrente Lura, che durante le piene garantiscono la sicurezza idraulica di un'ampia superficie all'interno e nelle aree circostanti dell'omonimo parco in Lombardia, valorizzando al contempo la porzione del Parco compresa tra i comuni di Lomazzo e Bregnano (Como).

"Quella dei 'Prati del Ceppo', come è chiamata l'area delle vasche, costituisce un esempio ben riuscito di 'soluzione basata sulla natura', in grado di assicurare molteplici benefici ambientali, economici e sociali. Una soluzione che ha legato la riduzione del rischio di disastri ambientali, l'adattamento ai cambiamenti climatici con il ripristino e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi", aggiunge Ciadamidaro.

Le vasche sono già entrate diverse volte in funzione durante eventi di piena, salvando da danni ingenti comuni come Saronno; al tempo stesso hanno fatto registrare un aumento della biodiversità del Parco nell'area delle vasche, che è divenuta un centro di attrazione per la pratica di sport e di attività legate all'ambiente, come il birdwatching.

PROSEGUI LA LETTURA SUL SITO ENEA

Nel 2024 piste ciclocampestri, passerelle sul corso del torrente, riqualificazione dell'asta fluviale e monitoraggi ambientali, sono i numerosi grandi e piccoli interventi in corso, nel territorio del Parco del Lura.

Nel video pubblicato nell'aprile 2024 i ricercatori ENEA raccontano il lavoro di tutela e monitoraggio della flora e riduzione del rischio idraulico.

GUARDA IL VIDEO