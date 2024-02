(Cadorago, 06 Feb 24) E' uscito il nuovo bando del Servizio Civile Universale per giovani dai 18 ai 28 anni che vogliano fare un'esperienza di un anno in un'area protetta in Lombardia.

"Cogli l'opportunità di trascorrere un anno di formazione, di scoperta, di esperienze lavorando per la tutela ambientale, la promozione della sostenibilità e l'attenzione alla biodiversità e al patrimonio culturale."

Ogni anno, AREA Parchi , insieme a Parco Nord Milano , propongono uno o più progetti di Servizio Civile Universale da svolgere all'interno delle Aree Protette di Lombardia aderenti e quest'anno il Parco del Lura è una delle sedi dove poter svolgere l'anno di Servizio Civile.

Al Parco del Lura verranno attivati due progetti:

+40 ANNI DI PARCHI IN LOMBARDIA Obiettivo del progetto: coinvolgere i giovani in azioni concrete che promuovano l'educazione e la cultura ambientale, per immaginare nuove strade nei confronti della scuola, dell'eco turismo e della fascia d'età adulta che coniughino educazione outdoor e riscoperta della natura anche con nuovi linguaggi

GESTIRE 2024 Obiettivo del progetto: coinvolgere i giovani in azioni concrete da realizzare nel contesto delle aree protette naturali e regionali di Lombardia per contribuire alla difesa degli ecosistemi dalle conseguenze della perdita della biodiversità e alla difesa delle generazioni future attraverso la lotta ai cambiamenti climatici

C'è tempo fino al 15 febbraio alle 14.00 per presentare la domanda, è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede.

Maggiori informazioni: https://www.areaparchi.it/dettaglio.php?id=77171

Scadenza: 15/02/2024