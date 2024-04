corsi, incontri, seminari e giornate di studio sul tema della mobilità sostenibile

(Cadorago, 22 Apr 24) Si è tenuto nella mattinata di venerdì 19 a Villa Gianetti un interessante ed importante incontro, organizzato dall'Ordine Architetti PPC della Provincia di Varese (Commissioni Cultura Ambiente Paesaggio e Rigenerazione Cultura e Territorio di Saronno) alla presenza del Presidente – Arch. Elena Brusa Pasquè – unitamente a FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – alla presenza dell'Arch. Valerio Montieri, coordinatore lombardo che ha collaborato alla organizzazione delle giornate di studi, nell'ambito del progetto CICLOMETROPOLITANA SARONNESE. L'accordo di collaborazione è stato avviato in occasione di un bando del Ministero dell'Ambiente, che coinvolge 11 comuni del Saronnese, finalizzato ad offrire più qualità al territorio a partire dall'aria che si respira riducendo traffico e incidenti, qualificando le abitudini alla mobilità, favorendo scelte più ecologiche e più sostenibili per l'ambiente.

La progettualità, come ha ricordato il Sindaco Augusto Airoldi, presente con il Dirigente Arch. Ambrogio Mantegazza e con alcuni tecnici dell'Ente Capofila, coordinata dall'Assessore Franco Casali, ha visto la realizzazione di alcune opere nei comuni di Saronno, Uboldo, Caronno Pertusella e Solaro.

Sono state avviate molte iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, in particolare rivolte a favorire la mobilità sostenibile casa – scuola e casa – lavoro, tra cui pedibus/bicibus, car sharing con il partner E-Vai FNM Group, car pooling, educazione stradale.

Ora prende avvio una fase, che si concluderà a fine maggio, e che vedrà coinvolti i tecnici degli Enti aderenti al progetto, ma aperta anche ai professionisti ed amministratori, finalizzata alla formazione attraverso corsi, incontri, seminari e giornate di studio sul tema della mobilità sostenibile anche con visite a Torino e Reggio Emilia, il cui programma è disponibile sul sito del progetto www.iocisto-cms.it e www.ordinearchitettivarese.it

Il primo incontro ha affrontato il tema della "Ciclabilità e Sicurezza Stradale", molto sentito nel territorio saronnese dove si registrano quasi quotidianamente incidenti stradali che coinvolgono pedoni o ciclisti, con l'intervento dell'ing. Edoardo Galatola - Responsabile Sicurezza di FIAB e Analista di Rischio, che ha mostrato dati statistici, confrontando le varie realtà europee e monitorando l'andamento dell'incidentalità in relazione alle misure messe in atto dagli Stati (Codice della Strada, Tutor, sicurezza dei veicoli, …) e dai Comuni (sistemi di moderazione del traffico, limiti di velocità accompagnati dalla realizzazione di opere, …). L'ing. Davide Tartaro - Esperto di modelli per l'analisi dell'incidentalità stradale in ambito urbano con particolare riferimento all'utenza vulnerabile della strada – ha mostrato l'importanza dei processi di pianificazione sempre più efficienti, anche grazie all'evoluzione tecnologica che per esempio utilizza i droni nell'analisi dei flussi di traffico e di supporto alle valutazioni di rischio.

Gli incontri dei prossimi venerdì tratteranno temi legati al progettare il cambiamento dello spazio urbano e l'analisi del paesaggio. Il 31 maggio ci sarà l'evento di chiusura del ciclo di incontri a Varese con un confronto tra le pianificazioni ciclabili delle quattro Province attorno a Saronno: Varese, Como, Milano e Monza e Brianza.

il link del progetto: https://www.iocisto-cms.it/

pagina dedicata al progetto: https://www.parcolura.it/pagina.php?id=100