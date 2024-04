Comune di Solaro (MI)

(Cadorago, 22 Apr 24) Il progetto di Forestazione del corridoio ecologico secondario di Solaro, nell'area tra Cascina Emanuela e Introini, è stato realizzato partecipando al Bando regionale per il finanziamento di infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. Le finalità sono la valorizzazione delle aree rurali e degli spazi aperti, il potenziamento dell'infrastruttura verde del territorio, la costruzione della rete ecologica regionale e l'incremento del patrimonio forestale. Il Comune ha investito 382mila euro dei quali 268mila di contributo regionale e 67mila a carico di un operatore privato. L'area naturalistica è stata infine collegata al paese attraverso un percorso ciclabile.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Negli anni come Amministrazione Comunale ci siamo impegnati per ampliare e migliorare il patrimonio ecologico ambientale del paese. In quest'area precedentemente vuota e di proprietà privata siamo riusciti a completare l'acquisizione e la creazione di un corridoio ecologico che, oltre ad avvicinare idealmente il Parco delle Groane con il Parco del Lura, ci permette anche di avere un nuovo spazio verde da vivere e frequentare. È facilmente raggiungibile anche dal paese, attraverso i percorsi ciclopedonali e per questo abbiamo organizzato questa passeggiata in compagnia, per iniziare a conoscerla e scoprirla».

Il 20 aprile 2024, in una passeggiata con partenza da Villa Borromeo, i cittadini solaresi hanno potuto visitare per la prima volta la nuova area boschiva in corso di realizzazione tra Cascina Emanuela e Introini. Con gli interventi della direzione del parco Lura Francesco Occhiuto e delle Gev delle Groane con Paolo Ventura è stata presentata l'iniziativa di creazione del corridoio ecologico con finanziamenti comunali, regionali e privati.

L'Amministrazione Comunale ringrazia per la partecipazione il Parco delle Groane, il Parco del Lura, gruppi di cammino, Ecovolontari, Protezione Civile, Polizia Locale e ufficio Tecnico.

Qui la presentazione del corridoio ecologico in un video sul canale YouTube del Comune di Solaro