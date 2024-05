Uniti per prendersi cura del territorio

(Cadorago, 06 Mag 24) Quest'anno la Giornata del Verde Pulito, istituita con legge regionale 14/1991 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali, si svolgerà domenica 12 maggio.

L'iniziativa promossa da Regione Lombardia nel 1987 mira a sensibilizzare sempre di più i cittadini, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e a sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive promuovendo in questo modo la formazione di una cultura e di una coscienza ambientale.

L'obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini invitandoli a realizzare azioni concrete di pulizia di alcune aree del loro territorio nell'ottica di difendere il bene comune.

Anche quest'anno all'evento sarà collegata la ormai tradizionale "call fotografica" per i Comuni, che premierà gli scatti che avranno saputo cogliere lo spirito dell'iniziativa veicolando il messaggio in maniera più creativa: per partecipare basta inviarci una fotografia rappresentativa della giornata che sarà pubblicata su un apposito form online per la votazione. (il link sarà inserito in seguito su questa pagina)

Un riconoscimento particolare sarà conferito anche al Comune che proponga la fotografia più significativa sulla quantità complessiva di rifiuti raccolti, quale segno tangibile della ampiezza della mobilitazione: per questa fotografia, che non sarà pubblicata sul form online, il giudizio di merito verrà espresso dalla Direzione Generale Ambiente e Clima.

I Comuni vincitori avranno a disposizione uno spazio di Regione Lombardia per l'organizzazione di un proprio evento incentrato sulle tematiche ambientali, in cui presentano le loro realtà e le iniziative sul tema.

PROGRAMMA

DOMENICA 12 MAGGIO

BREGANANO ore 8.30 centro polifunzionale via N.Sauro

CADORAGO - ore 9.00, Cimitero di Bulgorello, via Risorgimento

CARONNO PERTUSELLA - ore 14.00, Parco della Resistenza, via Avogadro

CASSINA RIZZARDI - ore 8.30, parcheggio retrostante il Municipio (in caso di pioggia rinviata al 26/5)

GARBAGNATE MILANESE ore 9.30 area spettacoli ponte di via Gran Sasso

LAINATE - ore 9.00, parcheggio Centro sportivo e piscina N. Mandela, via Circonvallazione Ovest n.1

LOMAZZO - ore 8.30, magazzino comunale, via della Traversa n.1

Inoltre

VENERDì 10 A CARONNO PERTUSELLA Mostra fotografica sulla biodiversità

Mostra fotografica sulla biodiversità | Parco del Lura (parcolura.it)