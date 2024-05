Fino al 28 maggio call fotografica

(Cadorago, 13 Mag 24)

Quasi 400 le persone tra adulti e bambini che hanno ripulito le aree verdi comunali, i boschi e i prati lungo il torrente Lura, affiancati dai gruppi di Protezione Civile, dalle associazioni e dai gruppi di volontariato del territorio durante le Giornate del Verde Pulito nella Valle del Torrente Lura che si sono l'11 e 12 maggio, dopo gli appuntamenti di aprile a Lurate Caccivio e Montano Lucino.

Sono stati numerosi gli appuntamenti dedicati alla pulizia delle aree verdi ed alla conoscenza del territorio nei Comuni del Parco Sorgenti del Torrente Lura e del Parco del Lura: Faloppio, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Bregnano, Cadorago, Caronno Pertusella, Cassina Rizzardi, Garbagnate Milanese, Lainate e Lomazzo.

A partire dai punti di ritrovo fissati nei diversi Comuni, i partecipanti, ai quali sono stati forniti guanti, sacchi e pinze, si sono dedicati alla raccolta dell'immondizia abbandonata riscontrando l'impatto che comportamenti poco attenti e dannosi hanno sull'ambiente. Centinai i sacchi di immondizia raccolti e tra i rifiuti sono stati recuperati indumenti, materassi, resti di automobile, copertoni, parti di arredamento, confezioni di alimenti. Gli interventi non hanno riguardato solo il territorio del Parco del Lura e del Parco Sorgenti del Torrente Lura ma anche aree periferiche e produttive, come parcheggi, piazzali del mercato, banchine stradali. Luoghi marginali, più soggetti a forme di abbandono di rifiuti e ritenuti meno portatori dell'identità del luogo.

Anche quest'anno all'evento è collegata la ormai tradizionale "call fotografica" per i Comuni, che premierà gli scatti che avranno saputo cogliere lo spirito dell'iniziativa veicolando il messaggio in maniera più creativa: per partecipare basta inviare una fotografia, ENTRO IL 28 MAGGIO, rappresentativa della giornata. Un riconoscimento particolare sarà conferito anche al Comune che proponga la fotografia più significativa sulla quantità complessiva di rifiuti raccolti, quale segno tangibile della ampiezza della mobilitazione: per questa fotografia, che non sarà pubblicata sul form online, il giudizio di merito verrà espresso dalla Direzione Generale Ambiente e Clima.

I Comuni vincitori avranno a disposizione uno spazio di Regione Lombardia per l'organizzazione di un proprio evento incentrato sulle tematiche ambientali, in cui presentano le loro realtà e le iniziative sul tema.