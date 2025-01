IL BANDO SCADE alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025

(Cadorago, 27 Gen 25) Cos'è il Servizio Civile Universale?

Il Servizio Civile Universale rappresenta la scelta volontaria di dedicare un periodo della propria vita alla difesa non armata e non violenta della Patria, nonché alla promozione della pace tra i popoli, dell'educazione e dei valori fondamentali della Repubblica italiana. Le attività si svolgono a favore delle comunità e del territorio.



È aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), inclusi i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia.



Si tratta di un' opportunità di formazione e sviluppo sia personale che professionale per i giovani

I settori di intervento:

Assistenza

Protezione civile

Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

Patrimonio storico, artistico e culturale

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo

I progetti di AREA Parchi sono incentrati sulla tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali!

Cosa offre il Servizio Civile?

ll Servizio Civile Universale offre numerose opportunità e vantaggi, tra cui:

Formazione e crescita personale

Opportunità professionale

Contributo alla comunità

Indennità economica

Riconoscimento ufficiale

Riserva del 15% nel settore pubblico

Servizio Civile Universale: un simbolo

L'emblema del Servizio Civile Universale nasce con l'obiettivo di conferire visibilità attraverso un simbolo distintivo che permetta di riconoscere i giovani impegnati nelle attività degli Enti accreditati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale



Dal punto di vista iconografico, il Simbolo sintetizza in modo innovativo la stella della Repubblica, i colori della bandiera italiana, il blu dell'Europa e l'abbraccio della solidarietà e dell'aiuto reciproco.

AREA PARCHI LOMBARDIA aderisce da diversi anni al Servizio Civile Universale insieme a numerose aree protette, enti ed associazioni del territorio.

Se hai tra i 18 e i 28 anni partecipa a uno dei progetti del Programma di intervento SEMI SECOLARI, GERMOGLI DI FUTURO in co-programmazione con Provincia di Lecco che vedono coinvolti l'Archivio Regionale dell'Educazione Ambientale dei Parchi lombardi (AREA Parchi) con numerose aree protette e alcune associazioni e enti del territorio.

IL BANDO SCADE alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025



Ecco un esempio per presentare la domanda