Rigenerarsi nei boschi

Sabato 18 Maggio 2024 dalle 18:00 alle 20:00

Mai sentito parlare di "Immersioni in foresta e Terapie Forestali"?

Il benessere rigenerativo dei boschi è scientifico e ognuno di noi ne può giovare.

Ecco l'opportunità per saperne di più, ti aspettiamo per provare con Conduttore TeFFIt-OE "Rete Terapie Forestali Foreste Italiane" e Guide dei Parchi Reali.

Sarà possibile:

● Addentrarsi in percorsi selezionati (presenza di B-VOC ed altri elementi di bio complessita' all' interno dell' ecosistema bosco) e valutati all'interno del Parco attraverso metodi scientifici-innovativi, abbinati a corrette pratiche di avvicinamento alla natura.

● Aprirsi ad un percorso di ri-connessione, ri-conoscenza e ri-armonizzazione al naturale, nonché sperimentare, ognuno con le proprie caratteristiche e tempi, un potenziale largo spettro di benefici psico-fisici.

● Supportare azioni di prevenzione e promozione della salute e rigenerazione umana in simbiosi con la natura (anche in caso di malattie croniche o condizioni da stress correlato sempre più diffuse nella vita frenetica della nostra epoca).

Le Terapie Forestali possono diventare un tassello importante per la prevenzione e salvaguardia della nostra salute.

Importante: l'attività non è impegnativa a livello fisico, si richiede comunque un abbigliamento adatto alla stagione e consono a muoversi in un bosco (no pantaloncini corti), scarpe adatte all'escursionismo (no suola liscia), uno zainetto con borraccia d'acqua è fortemente consigliato.

Consigliato dai 16 anni.

Partenza ore 18 (presentarsi 15 minuti circa prima della partenza)

15 posti max a turno

Costo: 20 euro a persona

Prenotazione obbligatoria su trekksoft al seguente link: www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/