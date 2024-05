a Cascina Oslera

Domenica 5 Maggio 2024 ore 11:00

Arriva Fabulandia nel Bosco Incantato a Cascina Oslera, nel Parco Naturale La Mandria

DOMENICA 5 MAGGIO 2024, LA TOURNÉE DI FABULANDIA ARRIVA NEL PARCO DELLA MANDRIA OSPITATA NELLA SUGGESTIVA LOCATION DI CASCINA OSLERA: L'ISOLA CHE NON C'È PRENDE FORMA!

La meraviglia di un'esperienza immersiva per tutta la famiglia nella magia di una delle favole più conosciute di tutti i tempi "Peter Pan, il bambino che non voleva crescere" di J. M. Barrie, tra le maestose piante del Parco della Mandria, a Robassomero, nella più antica cascina del celebre parco, è un'emozione unica: conduzione di attrici in costume e personaggi interpretati da artisti circensi con postazioni interattive.

Una nuova concezione di intrattenimento anima il parco cintato più grande d'Europa e uno dei boschi più belli d'Italia sul tema delle fiabe e delle favole più amate attraverso fantastici spettacoli itineranti in natura.

I partecipanti saranno guidati dalle animatrici in costume che racconteranno la storia dell'Isola che non c'è in un'atmosfera di meraviglia ed incontri inaspettati. Lungo il percorso s'imbaterranno nel pirata Spugna, per trovare il tesoro nascosto di monete di cioccolato, la scontrosa Vidia, fata dispettosa in performance di teatro fisico e acrobatica, ed infine la Regina della Fate che interpreta in acrobatica aerea l'appello di Madre Natura.

Al fine di offrire l'esperienza ottimale ai partecipanti i gruppi vengono divisi in turni di 60 minuti l'uno per un massimo di 60 persone l'uno:

1. Turno h. 11:00

2. Turno h. 11:30

3. Turno h. 14:30

4. Turno h. 16:00

5. Turno h. 17:30

L'evento è solo su prenotazione

Costi d'ingresso:

Adulti: 15

Bambini sino ai 10 anni: 10

Bambini sotto i 2 anni: gratis

Al termine dell'esperienza, che ricordiamo è adatta a tutti, adulti e bambini, la gestione della Cascina Oslera offrirà ai partecipanti un cono del suo gelato artigianale.

Info Fabulandia - Agenzia CRU tel. 3277678054

agenziacru@gmail.com