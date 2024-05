...l'unico con le guide ufficiali del parco!

Mercoledì 8 Maggio 2024 ore 18:30

L' estate sta arrivando e le guide di Cascina Brero non vedono l'ora di accogliere piccoli e grandi avventurosi!

Durante la serata le guide illustreranno il programma e l'esperienza e vi guideranno alla scoperta del "campo base" del centro estivo: Cascina Brero

Le nostre proposte sono le seguenti:

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 𝑪𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑳𝑰 𝒆𝒕𝒂̀ 3-6 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒅𝒂𝒍 1 𝒂𝒍 19 𝒍𝒖𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 8,30-9/16,30-17

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 𝑨𝑽𝑽𝑬𝑵𝑻𝑼𝑹𝑶𝑺𝑰 𝒆𝒕𝒂̀ 6-14 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒅𝒂𝒍 10 𝒈𝒊𝒖𝒈𝒏𝒐 in poi 𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 8,30-9/16,30-17

In arrivo anche proposte speciali per i ragazzi dai 14 ai 16 anni

Tendata e trekking notturno tutte le settimane anche per i noi iscritti!!

DoveRitrovo Cascina Brero – Via Scodeggio s.n.c. Venaria Reale (TO) – Parco La Mandria

Per informazioni e prenotazionePunto informativo Parco La Mandriatelefono: 011 4993381 (chiuso il lunedì)mail: info@parcomandria.it