con le guide del Parco

Da Lunedì 10 Giugno a Venerdì 6 Settembre 2024

Le iscrizioni dell'Edizione 2024 di Bosco d'Avventure a Cascina Brero sono APERTE!!!

♻️per utilizzare meno carta ed essere più "green" la maggior parte dei dati utili all'iscrizione saranno da compilare ON-LINE, a questo link:

https://forms.gle/ad2WLa79X5Pze6Yi7

👉Ecco le settimane a disposizione:

🐰Speciale CUCCIOLI età 3-6 anni dal 1 al 19 luglio 2024

🐿Speciale AVVENTUROSI età 6-14 anni dal 10 giugno al 6 settembre 2024

🦊Speciale ESPLORATORI età 14-16 anni 8 - 12 luglio e 26 - 30 agosto 2024

🔎Compilati TUTTI i campi on-line? Che Le Avventure abbiano inizio!!!

📌Attenzione!!! In caso desideriate fattura è indispensabile farne richiesta al momento dell'iscrizione

👉Nello spazio dedicato alle note Vi invitiamo a segnalarci già le settimane di frequenza che ipotizzate per i Vostri piccoli grandi avventurosi!!!

📌Ritrovo e casa base: Cascina Brero, ingresso dedicato da Via Vittorio Scodeggio 197/A, Venaria Reale (TO) Superato l'ingresso Tre Cancelli proseguire per circa 900 m. Parcheggio interno gratuito.

🕰Orari: Ogni giorno dalle ore 8.30-9.00 alle 16.30-17.00

Possibilità di anticipare o posticipare l'uscita:

☀️prebosco ore 8.00 euro 10 al giorno

🌤postbosco fino alle ore 18.00 euro 15 al giorno