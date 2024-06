Escursione notturna nel Parco La Mandria con pizzata

Sabato 15 Giugno 2024 dalle 20:30 alle 23:30

Suggestiva escursione notturna nel Parco La Mandria adatta a tutti alla scoperta non solo della natura ma anche della storia di questo luogo.

Per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere…andremo per prati e boschi alla ricerca di piccoli e grandi abitanti del Parco.

Si consiglia abbigliamento comodo e calzature adeguate.

Prima però di iniziare la nostra avventura facciamo il pieno di energia con una bella pizzata insieme.

Consigliata dai 6 anni in poi.

Costo: 25 euro a persona comprensivo di pizza, bevande e guida del parco

Prenotazione on line: www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/