Un pomeriggio in famiglia divertente e nella natura

Domenica 2 Giugno 2024 dalle 15:00 alle 17:00

L'adrenalina di una caccia al tesoro … seguendo le tracce dei misteriosi abitanti del Parco

Trascorri un pomeriggio in famiglia diverso dal solito immerso nella natura conoscendola meglio attraverso una divertentissima caccia al tesoro naturalistica.

L'attività si svolgerà all'interno di un'area delimitata in modo da permettere ai partecipanti di vivere il bosco in maniera avventurosa e in autonomia.

La Guida naturalistica condurrà il gioco e sarà una presenza costante per tutta la durata dell'attività.

Consigliato dai 6 ai 14 anni

Costo:15 euro a persona

Prenotazione on line: www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/

Accessibile ai disabili