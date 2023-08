Appuntamento domenica 6 agosto: partecipazione gratuita con prenotazione

(Mantova, 31 Lug 23) La rassegna "Ben-essere nella natura" fa tappa nella Riserva naturale Garzaia di Pomponesco con un evento che valorizza i benefici del camminare in ambienti naturali.

I partecipanti saranno accompagnati dai maestri del Nordic Walking Mantova in un'escursione a piedi con o senza bastoncini lungo i sentieri della Riserva, caratterizzata dalla presenza di boschi, lanche e sabbioni adagiati lungo il fiume Po.

Habitat per numerose specie ornitiche di interesse comunitario, la Riserva fa parte della rete europea Siti Natura 2000 e dell'elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia.

L'appuntamento è per domenica 6 agosto con ritrovo alle ore 8:45 in Piazza 23 Aprile a Pomponesco e partenza alle ore 9:00: SCOPRI IL PERCORSO

La camminata è adatta per adulti e bambine/i sopra i dieci anni (max 20 persone).

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria inviando un messaggio Whatsapp al numero 335 5897919 (indicare nome, cognome e telefono). Info: www.nordicwalkingmantova.it, nwmantova@gmail.com

L'evento è inserito nella rassegna "Ben-essere in natura" organizzata dal Parco del Mincio con il sostegno di Regione Lombardia per evidenziare i benefici fisici e psicologici che il contatto con la natura e la sua conoscenza generano.