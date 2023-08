“Il tocco della natura” è il titolo della 5° edizione del Festival Olistico, in programma domenica 17 settembre

(Mantova, 22 Ago 23) "Il tocco della natura" è il titolo della 5° edizione del Festival Olistico, in programma domenica 17 settembre 2023 a Parco Bertone.

Inserito nella rassegna "Ben-essere in natura" promossa dal Parco del Mincio, il festival riunisce operatori olistici, esperti in discipline bio-naturali, arte-terapeuti, scrittori e divulgatori che coinvolgeranno il pubblico in attività finalizzate a promuovere l'equilibrio psico-fisico grazie al contatto con la natura.

Durante la manifestazione saranno proposti:

Presentazione di tecniche di movimento per la salute ed il rilassamento di gruppo;

Dimostrazioni di arti marziali e yoga;

Poesia, scrittura e laboratori espressivi;

Trattamenti e massaggi olistici;

Ascolto di Musiche e suoni Celestiali, con strumenti particolari;

Conferenze a tema riguardanti discipline Bio-naturali e tecniche olistiche.

All'interno del parco sarà presente anche un'area artigianato e handmade con stand dedicati ai prodotti realizzati con materiali naturali. Per i bambini sono previsti laboratori di arte terapia coordinati da personale esperto. Si potrà inoltre prendere parte a percorsi didattici per scoprire il parco e il centro di Reintroduzione della Cicogna bianca.

Organizzato da Il Macrocosmo, il festival si svolgerà dalle ore 10 alle ore 20, con attività ad accesso gratuito (o a offerta libera): per informazioni e iscrizioni 335 343289, email redazione1@ilmacrocosmo.it

Ingresso a Parco Bertone: € 2 biglietto intero; gratis fino ai 12 anni e oltre i 75.