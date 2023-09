Sarà utilizzata dalle GEV per presidiare il lago di Mezzo e Inferiore, la Vallazza e il basso corso del Mincio

(Mantova, 01 Set 23) A pochi giorni dal varo della prima imbarcazione, è pronto a entrare in servizio anche il secondo natante acquistato dal Parco del Mincio per le attività di vigilanza sui laghi di Mantova, lungo il Mincio e all'interno delle aree umide formate dal fiume.

Sarà impiegato dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco per presidiare il lago di Mezzo e Inferiore, la Riserva, Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale "Vallazza" e il basso corso del Mincio.

La prima imbarcazione opererà invece sul Lago Superiore, nelle aree naturali comprese nella Riserva "Valli del Mincio", la Zona di Protezione Speciale "Valli del Mincio" e la Zona Speciale di Conservazione "Ansa e Valli del Mincio", e nei tratti navigabili dell'Alto Mincio.

I servizi di vigilanza acquatica prevedono lo svolgimento di attività di prevenzione e segnalazione di fatti e comportamenti in contrasto con la normativa ambientale. Le GEV potranno inoltre collaborare con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni di interesse ecologico e per eventuali operazioni di pronto intervento, in caso di emergenza ambientale.

Le due nuove imbarcazioni sono state acquistate dal Parco nell'ambito del bando di Regione Lombardia per il potenziamento strutturale e infrastrutturale nei Parchi regionali e nelle Riserve naturali, per un investimento complessivo di € 41.392,00.