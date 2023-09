Riunione operativa del partenariato istituzionale del progetto, ideato e messo a punto dal Parco del Mincio

(Mantova, 13 Set 23) Ha preso il via con una riunione operativa del partenariato istituzionale il progetto "Territori di Pace", ideato e messo a punto dal Parco del Mincio per dare vita a un ecomuseo nei luoghi delle colline moreniche che furono teatro di eventi bellici cruciali nella storia del Paese.

Laddove furono combattute feroci battaglie, sarà il tema universale della pace a guidare i visitatori contemporanei nella scoperta del territorio.

A Villa Mirra, questa mattina sindaci, amministratori, tecnici dei comuni membri del GAL Garda e Colli Mantovani, insieme ai vertici del gruppo d'azione locale, hanno condiviso strategie e modalità di presentazione delle informazioni e dei dati che saranno utilizzati per la creazione di un museo diffuso in forma virtuale, attraverso lo sviluppo di una piattaforma online.

"La piattaforma opererà come strumento in grado di raccontare in maniera coerente e attrattiva un'area leader, caratterizzata dalla presenza di un ricco patrimonio storico, culturale ed enogastronomico e da una forte vocazione turistica" spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer "il tema della pace rappresenterà il collettore trasversale delle proposte di fruizione turistica del territorio, offrendone un'immagine unitaria".

"Il progetto" spiega il direttore Cinzia De Simone "è stato candidato dal Parco regionale del Mincio al bando per l'attrattività turistica delle aree rurali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Società Gal Garda e Colli Mantovani, ed è stato finanziato nella misura del 90% delle spese ammissibili". L'investimento complessivo ammonta a 58.000,00 euro.

Il focus riguarda un distretto esteso 359 km², del quale fanno parte i comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Desenzano sul Garda, Lonato, Monzambano, Ponti sul Mincio, Pozzolengo Sirmione, Solferino e Volta Mantovana, che hanno aderito alla progettazione insieme a Croce Rossa Italiana, Fondazione Ugo da Como, Società Solferino e San Martino.

Attraverso testi di approfondimento, foto, video e mappe digitali interattive, la piattaforma online consentirà di accedere a tre macro tipologie di percorsi turistici e di fruizione, a loro volta declinati in numerosi itinerari tematici.

Legato alla valorizzazione del contesto naturalistico, il percorso paesaggistico si articola in due itinerari, dedicati rispettivamente ai "Borghi" e ai "Luoghi della biodiversità". Il percorso storico racconta il territorio attraverso gli itinerari "La Via della Memoria" e "La Via della Pace". Con il percorso dell'identità viene valorizzato il patrimonio enogastronomico, da scoprire nei tre itinerari – "La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani", "La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda" e "Il Percorso del Grana Padani dei Prati Stabili" - dedicati alle eccellenze dell'arco morenico.