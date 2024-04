Lungo il Mincio, presto disponibili aree attrezzate fruibili anche dagli appassionati con disabilità motoria

(Mantova, 28 Apr 24) Il progetto "Accessibilità nel Parco", elaborato dal Parco del Mincio per ampliare le possibilità di fruizione dell'area protetta, è entrato nella fase operativa. Lungo il corso del Mincio saranno presto disponibili nuovi pontili per canoe e strutture per la pesca sportiva fruibili anche dagli appassionati con disabilità motoria.

Per quanto riguarda le strutture per la pesca, a Pozzolo, nel Comune di Marmirolo, sono iniziati i lavori di realizzazione di un nuovo pontile e la riqualificazione di uno esistente. Un nuovo spazio per la pesca è inoltre previsto a Bagnolo San Vito. Pontili per la discesa in acqua delle canoe saranno invece realizzati nel Comune di Volta Mantovana, nei pressi del ristorante "Da Rita", e nel Comune di Goito, presso l'antico lavatoio.

Nell'ambito degli interventi sono previste anche le opere accessorie finalizzate a rendere fruibili i parcheggi e i percorsi verso le nuove aree attrezzate.

"Anche in questa circostanza, si è attivata una rete istituzionale virtuosa tra Comuni e Parco, che integra le modalità di fruizione dell'area protetta e del fiume, rendendo più attrattivi i territori" spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer "quello che sta prendendo forma è un progetto particolarmente virtuoso, perché coniuga lo sport, praticato in natura e con modalità sostenibili, con l'accessibilità e l'inclusione".

L'investimento complessivo, realizzato con risorse regionali ottenute dal Parco, ammonta a 429.972,99 euro.