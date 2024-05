Ammonta a 10.309.913,12 € il valore delle opere e dei progetti realizzati o avviati nel 2023

(Mantova, 29 Apr 24) Il rendiconto di gestione 2023 del Parco del Mincio chiude con un avanzo di amministrazione pari a 14.252,21 €. Rispetto all'esercizio precedente, si registra un incremento delle voci di bilancio per 2.216.000,00 €, per un importo complessivo di 7.685.148,11 €: le spese, in particolare quelle di investimento, trovano copertura in entrate proprie dell'ente e contributi con destinazione vincolata.

Rispetto all'esercizio 2022, nella composizione della spesa risulta in evidenza, per la parte relativa alla gestione dell'ente, una riduzione della spesa corrente per 79.690,00 €, mentre, per la parte relativa alla programmazione dell'attività dell'ente, rappresentate dalle spese di investimento, emerge un marcato incremento, pari a euro 2.408.000,00 €.

Il documento che fotografa la gestione economico-finanziaria e la governance strategica dell'Ente è stato approvato all'unanimità dalla Comunità del Parco.

Nel corso del 2023 sono stati registrati contributi e trasferimenti di capitale per 3.932.499,77 €, in aumento di 1.721.000,00 € per effetto dell'incremento dei progetti finanziati da Regione e da altri enti, e contributi e trasferimenti correnti per 809.487,58 €.

Le entrate extratributarie, derivanti dalla produzione di atti ed elaborati, applicazioni di sanzioni amministrative, diritti di segreteria e ingressi ai Centri Visita del Parco, sono quantificate in 96.173,69 €, in aumento di 34.500,00 € rispetto al 2022.

Ammonta a 10.309.913,12 € il valore complessivo delle opere e dei progetti realizzati o avviati dal Parco nel corso dell'esercizio, e tutt'ora in gestione.

"Infrastrutture per la mobilità dolce e l'inclusione, nuove forestazioni, interventi di miglioramento della qualità delle acque, di tutela della biodiversità e di contrasto alla diffusione delle specie aliene, a cui si aggiunge lo studio di nuovi format di economia circolare, sono i focus della progettazione strategica, nell'ambito delle funzioni che sono proprie del Parco" spiega il Presidente Maurizio Pellizzer "il tutto avviene in un quadro di sostanziale incremento degli investimenti e di riduzione delle spese di gestione".

INFRASTRUTTURE

Dopo la conclusione della tratta lombarda della Ciclovia turistica nazionale Sole (5.800.381,00 €), sono in corso la progettazione esecutiva del tratto compreso tra Chiavica Travata e Governolo della Ciclovia Sole (500.000,00 €) e la realizzazione di pontili per le canoe e per la pesca sportiva accessibili alle persone con disabilità nei comuni di Marmirolo, Volta Mantovana, Goito e Bagnolo San Vito (429.972,99 €).

QUALITÀ DELLE ACQUE

Conclusi gli interventi di ripristino delle sponde nei laghi di Mantova, è alle battute finali la creazione del bacino di sedimentazione alla foce del canale Osone, con l'obiettivo di contribuire a contenere il fenomeno dell'interrimento nelle Valli del Mincio, mentre proseguono i lavori della Conferenza di Servizi per la creazione di un sistema filtrante, con analoghe finalità, alla foce del canale Goldone (700.000,00 €). In corso, inoltre, i monitoraggi dell'Università di Trento per la determinazione del Deflusso Ecologico del Mincio, la cui conclusione è attesa entro il 2024 (40.000,00 €).

BIODIVERSITÀ

Prosegue il piano triennale di interventi di conservazione degli ecosistemi naturali e di contrasto alle specie alloctone finanziati da Fondazione Cariverona con il "Bando Habitat" (380.000,00 €) e da Fondazione Cariplo con il progetto "ACE-3T Clima" (180.000,00 €), ed è in corso la procedura di affidamento della progettazione esecutiva degli interventi di tutela della biodiversità nelle Paludi di Ostiglia e del Busatello, finanziati da Fondazione Cariverona (377.000,00 €). Conclusi anche i periodici interventi di gestione attiva dei cariceti e canneti nelle Valli del Mincio e di salvaguardia delle coperture erbacee nella Riserva Naturale di Castellaro Lagusello (34.696,67 €). Entro il 2024 saranno inoltre pubblicati i nuovi piani di gestione delle riserve regionali, integrati con i piani dei Siti Natura 2000, "Complesso Morenico di Castellaro Lagusello", "Isola Boscone", "Palude di Ostiglia", "Vallazza", " Valli del Mincio", e del Sito di Importanza Comunitaria "Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere" (85.637,00 €).

FORESTAZIONI

In tema di forestazioni e riforestazioni, un ampio intervento, con la posa di oltre 2700 piante, è stato realizzato nella ZPS Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia (40.000,00 €), mentre interventi puntuali sono stati completati a Mantova in viale Learco Guerra (8.311,76 €) e sulla sponda sinistra del Lago Superiore, in corrispondenza della Canottieri Mincio (40.000,00 €). Entro il mese di maggio saranno inoltre conclusi gli interventi di ripristino alberi abbattuti o danneggiati dagli eventi atmosferici lungo il percorso Angeli – Belfiore, il Centro Parco Bertone e la riserva di Castellaro Lagusello (42.450,10 €).

ECONOMIA CIRCOLARE

In tema di economia circolare, entreranno nel vivo nel 2024 le attività del progetto europeo Horizon Europe Icoshells, nell'ambito del quale il Parco ha ottenuto un finanziamento di 149,972,50 € per sperimentare la trasformazione delle biomasse provenienti dagli sfalci di specie vegetali aliene in ammendanti per i suoli agricoli.

VIGILANZA

In evidenza anche i dati relativi alla vigilanza ambientale, con 7704 ore di servizio (+700 rispetto al 2022) svolte dal corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie, che conta attualmente 51 volontari (+10 rispetto al 2022).