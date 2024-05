Si apre con il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato il programma del quarantennale

(Mantova, 02 Mag 24) Si apre con il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato il programma di eventi che celebrano i quarant'anni del Parco regionale del Mincio.

Diretti dal Maestro Maurizio Belli, i musicisti della prestigiosa formazione si esibiranno martedì 7 maggio al Teatro Sociale di Mantova, accompagnati dai solisti Carlotta Dalia, alla chitarra, e Giuseppe Gibboni, al violino. Presentato da Paola Prestini, il programma di sala spazia da a Bizet a Piazzolla, Morricone, Paganini, Gardel e molti altri e sarà impreziosito dalle interpretazioni della soprano Federica Caseti Balucani e dal tenore Cataldo Caputo.

Il concerto avrà inizio alle ore 19:00 ed è possibile assistervi gratuitamente inviando un'email a biglietteria@mantovateatro.it o telefonando allo 0376 1590869 entro domenica 5 maggio e fino a esaurimento posti.

L'evento è realizzato da Parco del Mincio e Polizia di Stato, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Mantova e Provincia di Mantova.

"Il programma inizia con un evento che rende omaggio alle istituzioni, alle comunità e alle forze dell'ordine con cui il Parco da sempre collabora per esplicare la sua azione di tutela e conservazione del patrimonio naturale" spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer "proseguirà a stretto giro con iniziative diffuse nei territori, rivolte alla cittadinanza e al mondo della scuola, realizzate con il fondamentale contributo di istituzioni, associazioni, fondazioni e imprese".

"La Polizia di Stato è al servizio del cittadino ma è anche prossimità" commenta il Questore Giannina Roatta "questo evento è significativo perché mette insieme questi due aspetti, ed è anche un'apertura della nostra istituzione alla cittadinanza, un omaggio ai mantovani e alla provincia di Mantova. Per un traguardo importante come i quarant'anni del Parco, ci riempie di gioia e di orgoglio poter essere presenti con la Banda musicale della Polizia che è un'orchestra a tutti gli effetti, come fiati tra le più importanti a livello internazionale, la preferita di Ennio Morricone".

I focus del programma del quarantennale riguardano la biodiversità, il benessere, la memoria dei luoghi e delle tradizioni e la formazione.

Domenica 19 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, ai Giardini Belfiore di Mantova si svolge il Bioblitz 'Alla scoperta del meraviglioso mondo delle farfalle e delle libellule', con esplorazioni gratuite a piedi e in battello condotte da naturalisti e guide ambientali (prenotazione obbligatoria: clicca qui).

Da fine maggio sono in programma escursioni negli ambienti del lago Superiore e di Mezzo alla scoperta degli ecosistemi naturali, della loro unicità e dei fattori che ne minacciano la conservazione: i format spazieranno dalle escursioni a piedi, in bicicletta e con battello elettrico, con l'intervento di guide ambientali.

Da fine agosto a inizio ottobre è in programma il Festival del Ben-essere nel Parco del Mincio, che prevede attività olistiche e negli ambienti del Lago Superiore e Valli del Mincio e nella riserva Paludi di Ostiglia, eventi di valorizzazione della memoria, dei luoghi e dei sapori ed esplorazioni in Sup (Stand Up Paddle) nelle Valli.

La lotta alle specie aliene e le conseguenze dei cambiamenti climatici saranno i temi di approfondimento di nuove attività di educazione ambientale che, a partire da settembre, saranno proposte nelle scuole.

Convegni e conferenze in collaborazione con scuole, università, istituzioni e ordini professionali sono previste nella seconda parte dell'anno, allo scopo di informare cittadinanza, associazioni, imprese, studenti e portatori di interesse sul ruolo dell'Ente, sulle nuove emergenze ambientali e sulle azioni da mettere in campo per farvi fronte.

Il calendario completo delle iniziative sarà pubblicato su www.parcodelmincio.it e sui canali social del Parco (Facebook e Instagram).

Il programma delle iniziative per il quarantennale si svolge con il sostegno di Gruppo Tea e HBS e con il contributo di Cartiera Mantovana, Marcegaglia, Sauber, Pattarini, Azichem.