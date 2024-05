Nutrita partecipazione di autorità, sindaci, amministratori, forze dell'ordine, rappresentanti delle organizzazioni di categoria, del mondo produttivo, del sindacato e dell’associazionismo.

(Mantova, 07 Mag 24) La tutela dell'ambiente deve diventare un impegno trasversale e condiviso, verso il quale far convergere istituzioni e società civile. All'appello simbolico lanciato dal Parco del Mincio dal palco del Sociale hanno aderito, con la loro nutrita partecipazione, autorità, sindaci, amministratori, forze dell'ordine, rappresentanti delle organizzazioni di categoria, del mondo produttivo, del sindacato e dell'associazionismo.

Il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, organizzato dal Parco e dalla Questura della provincia di Mantova in apertura delle celebrazioni per il quarantennale dell'Ente, ha riempito il teatro cittadino.

Eseguito da ottanta musicisti diretti dal maestro Maurizio Billi, con le esibizioni solistiche di Carlotta Dalia, alla chitarra, Giuseppe Gibboni, al violino, Federica Caseti Balucani, soprano, e Cataldo Caputo, tenore, al concerto hanno assistito le massime cariche civili e militari, con il prefetto Gerlando Iorio e il questore Giannina Roatta, numerosi sindaci e amministratori, il presidente Piaggio Matteo Colannino ed esponenti del mondo economico, sociale, del volontariato e dei servizi, a simboleggiare un'unione di intenti che ha come comune denominatore la protezione e la valorizzazione del capitale naturale.

Arrivati per l'occasione a Mantova anche i Prefetti Maurizio Masciopinto, Direttore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e Angelo Sanna, e i questori di Bergamo, Pavia, Cremona, Como e Monza e Brianza.

"Quella del Parco è una storia di persone che hanno contribuito a raggiungere fondamentali obiettivi di tutela, la strada del futuro è quella del dialogo, camminando insieme e tutti" ha dichiarato il presidente del Parco Maurizio Pellizzer.

Per il sindaco di Mantova Mattia Palazzi il Parco "è un bene da difendere e che ringrazio per il lavoro che ci ha permesso di rimuovere il divieto di balneazione, primo passo per il miglioramento della qualità delle acque dei laghi".

Il Questore Giannina Roatta ha evidenziato l'obiettivo di sicurezza condiviso con il Parco, mentre il presidente della Provincia Carlo Bottani ha rimarcato la capacità dell'ente di tenere insieme tutela ambientale, agricoltura e sviluppo sostenibile, tema valorizzato anche dall'assessore regionale Alessandro Beduschi, che ha annunciato la volontà, da parte di Regione Lombardia, "di aggiungere nuovi tasselli al miracolo del Parco del Mincio".

"La capacità di stare insieme, polizia, cittadini e istituzioni, produce sicurezza" ha dichiarato il Prefetto Maurizio Masciopinto "e questa sera lo avete raccontato".