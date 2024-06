Lavori per l’intervento sul "Tracciato della Ciclovia Sole nel tratto situato nel Comune di Bagnolo San Vito (MN)"

(Mantova, 04 Giu 24) Avviso pubblico per manifestazione d'interesse in relazione ai lavori per l'intervento sul "Tracciato della Ciclovia nel tratto situato nel Comune di Bagnolo San Vito (MN), compreso tra Chiavica Travata e Governolo, della tratta lombarda della ciclovia turistica nazionale Sole"

