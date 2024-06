Parco del Mincio ha invitato i sottoscrittori del Contratto di Fiume a comunicare lo stato di avanzamento delle azioni assegnate

(Mantova, 05 Giu 24) Secondo gli ultimi dati elaborati dal Servizio Meteo UE Copernicus, la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi, da maggio 2023 ad aprile 2024, è stata la più alta di sempre, e gli effetti sono macroscopici: eventi atmosferici estremi, fenomeni di dissesto idrogeologico, alterazione degli ecosistemi e diffusione di specie aliene minacciano l'integrità degli habitat e la biodiversità.



A cascata, la minaccia investe i territori, le comunità, l'agricoltura, le attività produttive.



La Giornata mondiale dell'Ambiente, proclamata nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dell'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, chiama in causa tutti, istituzioni, operatori economici e cittadini, rispetto alla necessità di rendere prioritaria e concreta la difesa del capitale naturale.



In vista della prossima seduta del Contratto di Fiume Mincio, prevista entro il mese di luglo, Parco del Mincio, soggetto promotore e responsabile, ha invitato i sottoscrittori del Contratto, oltre 70 tra istituzioni, organizzazioni e associazioni, a comunicare lo stato di avanzamento delle azioni assegnate ai componenti del partenariato, secondo gli impegni assunti all'atto di adesione.

Il focus della seduta riguarderà l'atto di indirizzo del piano di tutela delle acque in funzione della tutela degli habitat e delle specie attestate nell'area protetta, nei siti Natura 2000, nelle riserve e nelle zone umide individuate in attuazione della convenzione di Ramsar.