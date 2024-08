Sabato 10 agosto 2024, in occasione della Notte di San Lorenzo, l’atmosfera di Castellaro Lagusello si farà magica

(Mantova, 09 Ago 24) Sabato 10 agosto 2024, in occasione della Notte di San Lorenzo, l'atmosfera di Castellaro Lagusello si farà magica come non mai con l'evento "Il Borgo dei desideri", promosso dal Comune di Monzambano e associazione "I Borghi più belli d'Italia" con il patrocinio del Parco del Mincio.

I partecipanti potranno esprimere il proprio desiderio scrivendolo e gettandolo nel "pozzo dei desideri": il tema di quest'edizione sarà la tutela ambientale e la preservazione del pianeta dai cambiamenti climatici. I desideri più belli saranno selezionati e premiati.

È possibile prendere parte a una visita nella Riserva Naturale del Borgo con le Guardie del Parco del Mincio al chiaro di luna con delle lampade. Il ritrovo sarà sotto la Torre Campanaria alle ore 21.30. La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati.

Sarà aperta alle visite anche la Torre Campanaria, dalle 15:30 alle 22:30, per ammirare un magnifico paesaggio anche al tramonto o in notturna.

Informazioni e prenotazioni: turismo@comune.monzambano.mn.it, 345 6614141