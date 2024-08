Appuntamento dal 14 al 18 agosto a Grazie di Curtatone, uno dei borghi più belli d'Italia.

(Mantova, 13 Ago 24) L'Antichissima Fiera delle Grazie e il 50° Incontro Nazionale dei Madonnari si svolgono dal 14 al 18 agosto a Grazie di Curtatone (MN), uno dei borghi più belli d'Italia, affacciato sulla Riserva naturale Valli del Mincio.



Quest'anno i 135 artisti del gessetto, di cui circa 40 provenienti dall'estero, saranno all'opera dal mattino del 14 agosto fino al tramonto del 15 per realizzare opere ispirate alla Divina Commedia sul Piazzale del Santuario.

Le premiazioni avranno luogo alle ore 20.00 di Ferragosto: tra i premi speciali per le opere in gara, figura anche quello del Parco del Mincio. Le opere rimarranno visibili fino a quando non sarà la pioggia a cancellarle.

Una grande fiera-mercato, appuntamenti con la natura, eventi musicali e gastronomia scandiscono il programma: www.borgodigrazie.it