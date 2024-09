In cammino nella Riserva Paludi di Ostiglia ed escursione in Stand Up Paddle sul Lago Superiore e Valli del Mincio

(Mantova, 12 Set 24) Proseguono con due nuovi appuntamenti nel weekend le attività ecoturistiche promosse dal Parco del Mincio alla scoperta degli scrigni di natura racchiusi nell'area protetta.

Domenica 15 settembre prende il via la rassegna "In Cammino tra Paludi e Isole" con un'esplorazione a piedi nella Riserva naturale Paludi di Ostiglia e Oasi del Busatello. A condurre l'attività saranno le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, che accompagneranno i partecipanti attraverso due itinerari: uno di 16 Km, con partenza alle ore 8:00 dall'Ufficio Turistico di Ostiglia (via Trento e Trieste), e uno di 6 Km, con partenza alle ore 9:30 dal parcheggio della Riserva. La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: Guardia Ecologica Volontaria Ilaria Artioli 329 7928947.

Sempre domenica 15 settembre si svolge l'ultimo appuntamento della rassegna "Destinazione Biodiversità" con un'escursione gratuita in Stand Up Paddle sul Lago Superiore e Valli del Mincio, condotta da una guida ambientale affiancata da istruttori SUP. La partenza è in programma alle ore 9:00 dal chiosco La Zanzara, a Mantova. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: iscrizioni 333 3335308 -whatsupmantova@gmail.com. L'iniziativa è inserita nel progetto "Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio", realizzato con l sostegno di Fondazione Cariverona.