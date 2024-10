Un’edizione in movimento, fino al 4 novembre 2024. In collaborazione con il Parco, lo spettacolo "Abbiamo solo terra, musica e parole"

(Mantova, 07 Ott 24) Torna per la sua XIX edizione SEGNI New Generations Festival, rassegna internazionale d'arte e teatro organizzata a Mantova dall'Associazione Segni d'infanzia ETS. Fino al 6 novembre, con oltre 200 appuntamenti, il festival è dedicato alle nuove generazioni e propone un ricco calendario di spettacoli, laboratori, masterclass, musica ed eventi speciali per scuole, famiglie, adolescenti, e operatori culturali.

La XIX edizione del festival si allarga e si estende nel tempo, diventando un evento "tentacolare" che coinvolge il territorio per tutto il mese di ottobre. L'intento è quello di offrire maggiori opportunità di partecipazione a scuole e famiglie, con eventi che si spostano dalla città alla provincia e oltre.

Il programma prevede appuntamenti ogni domenica e lunedì, culminando nel weekend di Ognissanti, quando il festival accoglierà visitatori da tutta Italia e dall'estero.

Paesi ospiti come Finlandia, Australia, Francia, Olanda e tanto altro, spettacoli che sono vere e proprie esperienze e includono il concerto con attivisti ambientali e musicisti come Sara Segantin e Eugenio Cesaro, realizzato in collaborazione con Parco Del Mincio, un evento con una camminata in campagna ed una performance in un complesso di recupero dell'Ecomuseo della risaia, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano grazie ai fondi del Pnrr Italia Domani Regione Lombardia, di proprietà della famiglia Angrigliani Fario-Portioli. Un festival sempre di più attento alle visioni di futuro da consegnare insieme a strumenti di lettura e per affrontare la realtà, un'occasione per le famiglie di consolidare relazioni e creare dialogo con i bambini come un posto in cui ragazzi e ragazze possono essere protagonisti di narrazioni positive ma senza necessariamente essere eroi.

A partire dai 14 anni, il 31 ottobre, è in programma un evento imperdibile nella cornice della Sala Dei Cavalli di Palazzo Te, grazie alla collaborazione con Fondazione Palazzo Te, con due ospiti d'eccezione: Sara Segantin divulgatrice scientifica e storyteller ed Eugenio Cesaro, già Eugenio in Via di Gioia si adoperano in un esperimento di musica e parole a tema sostenibilità ambientale Abbiamo solo terra, musica e parole (ore 11:00 e ore 18:00).

L'evento è realizzato nell'ambito del progetto di Parco del Mincio realizzato con il sostegno di Fondazione Cariverona "Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio".