Domenica 2 febbraio, visite ed escursioni gratuite in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide

(Mantova, 20 Gen 25) In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, celebrata in tutto il mondo il 2 febbraio, Parco del Mincio organizza e promuove visite ed escursioni gratuite alla scoperta delle Valli del Mincio e delle aree umide racchiuse nella Riserva naturale di Castellaro Lagusello.

Le iniziative si svolgeranno domenica 2 febbraio.

IN TOUR NELLE VALLI DEL MINCIO

Nella Riserva naturale Valli del Mincio, Sito Natura 2000 e Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar, il programma entra nel vivo alle ore 9:00 a Rivalta sul Mincio con la visita del Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume a Rivalta sul Mincio, che riunisce le testimonianze degli antichi lavori praticati nelle Valli e una raccolta illustrativa delle specie di flora e di fauna presenti nella Riserva, condotta dalla curatrice museale Matilde Vallenari. Seguirà, alle ore 10:30, un tour in navigazione nelle Valli del Mincio, con imbarco nel vicino porticciolo. A bordo sarà presente una guida ambientale AIGAE che illustrerà le peculiarità floristiche, faunistiche ed ecologiche dell'area umida.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (posti limitati):

CLICCA qui per prenotare online

per prenotare online oppure invia un'email a eventi@parcodelmincio.it indicando nome, cognome e contatto telefonico dei partecipanti.



IN TOUR A CASTELLARO

Nella Riserva di Castellaro Lagusello, alle ore 9:00 avrà inizio una passeggiata naturalistica insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio lungo i sentieri che attraversano l'area protetta, caratterizzati dalla presenza di depressioni intermoreniche nelle quali si incontrano zone umide, piccoli specchi d'acqua e torbiere. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta degli ambienti collinari intorno all'antico borgo medievale e al laghetto a forma di cuore, di origine glaciale. Ritrovo alle ore 9:00 nel parcheggio adiacente al campo di tamburello.

CLICCA qui per prenotare online

per prenotare online oppure invia un'email a eventi@parcodelmincio.it indicando nome, cognome e contatto telefonico dei partecipanti.

IN VISTA AL MUSEO DEL FIUME

In collaborazione con il Comune di Rodigo, per tutta la giornata sono previste visite gratuite al Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume, condotte dalla curatrice museale Matilde Vallenari.

Orari di visita: 9:00-12:00 / 14:30-18:30.

Non è necessaria la prenotazione: per infomazioni www.museodirivaltasulmincio.it